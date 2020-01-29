В Совете Европы заявили, что регулировать деятельность печатных и онлайн медиа необходимо отдельным законом, а не вместе с аудиовизуальными СМИ, как это делается в законопроекте о медиа, который сегодня обсуждают в Киеве.

Об этом сообщила эксперт совета Европы Криштина Розгони во время публичного обсуждения законопроекта. Она отметила, что большинство положений в законе регулируют аудиовизуальные СМИ, но некоторые пункты относятся к печатным и онлайн СМИ.

"Это немного сбивает с толку. И это нужно учитывать. Лучше их тут вообще не охватывать, а сделать это в другом законе", - подчеркнула она.

Также Розгони отметила, что отдельным законом должные регулироваться фундаментальные принципы, касающиеся деятельности журналистов, их прав, защиты источников, свободы прессы.

Напомним, сегодня депутаты, журналисты, эксперты и общественные деятели обсуждают скандальный законопроект №2693 о медиа, который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада. Ранее эксперты Рады выразили мнение, что законопроект о медиа нужно вернуть на доработку.

Как сообщала "Страна", НСЖУ выступил против законопроекта о дезинформации и предложил свои методы борьбы с фейками.