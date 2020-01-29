Украинцы смогут растаможить "евробляхи" онлайн
На украинской таможне запустят услугу по онлайн-растаможке легковых автомобилей. Это позволит украинцам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в украины для растаможивания.
Данная услуга "ввоз легкового автомобиля" доступна в "Личном кабинете" на сайте Гостаможни, сообщает ubr.ua.
С помощью этого сервиса можно:
- создавать как предварительную, так и основную декларацию
- отслеживать статус
- получать уведомления в процессе оформления
- прикреплять документы и изображения
- получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.
Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.
Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.
После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.
Нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.
Ранее сообщалось, что с 1 января за нерастаможенные евробляхи будут платить до 170 тысяч гривен .
Также мы писали, что Рада отложила до 2020 года введение штрафов за нерастаможенные евробляхи.