На украинской таможне запустят услугу по онлайн-растаможке легковых автомобилей. Это позволит украинцам самостоятельно декларировать легковые автомобили, которые завозятся в украины для растаможивания.

Данная услуга "ввоз легкового автомобиля" доступна в "Личном кабинете" на сайте Гостаможни, сообщает ubr.ua.

С помощью этого сервиса можно:

создавать как предварительную, так и основную декларацию

отслеживать статус

получать уведомления в процессе оформления

прикреплять документы и изображения

получать оформленную грузовую таможенную декларацию (ГТД) или карточку отказа в цифровом формате.

Если декларацию не зарегистрируют в течение дня, ее нужно будет переподавать.

Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при постановке автомобиля в режим свободного использования.

После ввоза авто, если его таможенная стоимость изменилась, нужно будет доплатить за растаможку на счет соответствующей таможни.

Нововведение должно облегчить процесс растаможки автомобилей и уменьшить затраты на услуги таможенных брокеров.

Ранее сообщалось, что с 1 января за нерастаможенные евробляхи будут платить до 170 тысяч гривен .

Также мы писали, что Рада отложила до 2020 года введение штрафов за нерастаможенные евробляхи.