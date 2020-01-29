В январе 2020 года конечная стоимость газа для населения и тепловиков снизится на четверть по сравнению с прошлым годом и составит около 6-7 тысяч гривен за тысячу кубометров. В феврале она может еще снизиться.

Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель после заседания Кабмина в среду, 29 января, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов, будет составлять от 6 до 7 тыс. грн", - сказал он.

Такая цена будет в январе, а в феврале она может еще снизиться, допустил министр.

Отметим, по новой методике цена газа на текущий месяц определяется согласно фактическим биржевым торгам на нидерландском хабе TTF, которые происходили с 1 по 22 число этого месяца. Таким образом, газ в январе будет стоить 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Напомним, что по словам Оржеля, Украина закончит отопительный сезон с избытком газа.

Также "Страна" писала о том, что правительство как бы снизило цены на газ для населения на январь, но скоро концепция может поменяться.