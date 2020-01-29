Китайский коронавирус 2019-nCoV практически не повлияет на экономическое состояние Украины. Об этом во время брифинга по итогам заседания Кабмина заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По словам министра, коронавирус, от которого в основном сейчас страдает Китай, не окажет большого влияния на украинскую экономику по причине низкого уровня внешнего туризма.

"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП", – сказал Милованов.

Среди тех, кто понесет денежные потери, министр назвал перевозчиков и туроператоров, которые работают на внешних рынках и в частности с Китаем. Они могут почувствовать экономический эффект, связанный с процессами эвакуации людей из опасных регионов.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса - Ред.). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – добавил Милованов.

Также сегодня министр коснулся темы основных фондов. Так, чтобы снизить их износ на 12% Украине необходимо получить 50 млрд долларов инвестиций.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в падении доходов государства виновата теплая зима. По его словам, теплогенерация стала меньше работать и соответственно меньше зарабатывать.