Власти Одесской области усилят контроль за крупнейшим рынком Украины - "Седьмой километр", на котором работает множество граждан из Китая. Такое решение приняли в облгосадминистрации в связи с распространением в мире китайского смертоносного коронавируса. Об этом пишет Оdessa.online.

На рынке создадут места временной изоляции, куда будут отправлять людей с подозрением на заражение перед госпитализацией. Также усиленный противоэпидемиологический режим будет введен в лечебных учреждениях и местах массового пребывания людей - аэропортах, портах, рынках, в общественном транспорте, учебных и культурных учреждениях.

Кроме того, вузы обяжут сформировать списки студентов, которые прибыли из Китая после 1 января. Если среди студентов будет превышен порог по гриппу и ОРВИ, учебные заведения закроют на карантин.

Напомним, по последним данным в Китае от коронавируса скончались уже 132 человека, а количество зараженных составляет порядка 6 тысяч граждан.

Ранее "Страна" писала о том, что американцы твердо уверены, что китайский коронавирус связан с пивом Corona.

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