Чтобы снизить износ основных фондов на 12% Украине необходимо получить 50 млрд долларов инвестиций.

Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время правительственного брифинга, который состоялся сегодня, 29 января.

По словам Милованова, на данный момент основные производственные фонды Украины претерпевают износ в среднем на уровне 60%, а для того, чтобы этот показатель снизить до 48% Украине необходимо привлечь около 50 миллиардов инвестиций. Он назвал эту цель "очень амбициозной"

"Износ основных фондов, которые есть в Украине в целом - 60%... В инфраструктуре и промышленности достигает иногда 80%... Внешние инвестиции в Украине достигают 2-2,5 млрд долларов в год... Наша цель 50 млрд долларов, это очень амбициозная цель... Это позволит снизить износ основных фондов с 60% до 48%... Если мы хотим снизить и достичь 35%, как в Словакии, например, то нам дополнительно нужны десятки, а то и сотни миллиардов", - сообщил Милованов.

Брифинг Кабмина. Видео: YouTube/ Союз Блогеров Украины

Ранее мы писали о том, что министр экономики Тимофей Милованов, который заявил, что не может угадать курс доллара на этот год, сообщил, что Украину ожидает снижение роста экономики в четвертом квартале 2019 года - до 4% по сравнению с 4,1% ВВП по итогам третьего квартала.

Также мы рассказывали, что Милованов во время брифинга, посвященного скандальному законопроекту о труде, сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы.