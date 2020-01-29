Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в начале января заочно арестовал бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Его подозревают в растрате имущества.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на ВАКС в среду, 29 января.

Сообщается, что по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах заочно был арестован именно Андрей Клюев, который был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Клюев объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева. Обвинение настаивает, что бывший премьер Николай Азаров требовал взятку в размере почти 18 млн долларов, которые были впоследствии были отмыты через фиктивную итальянскую компанию покупкой двух роскошных вилл на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла в 2012 и 2013 годах.

Предполагается, что эти деньги были взяткой Андрея Клюева за назначение его в правительство Азарова.

Ранее сообщалось, что Азарова, Ставицкого и сына Януковича хотят исключить из санкционного списка ЕС.

Также мы писали, что в ГПУ заявили, что возьмут Клюева только он вернется в Украину.