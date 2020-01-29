В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины поддержали двух пассажирок автобуса Луцк-Киев, которых высадили после скандала из-за российского сериала. В МинВОТ сравнили медиапродукт РФ с оружием.

Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет на видео, выложенном на Youtube-странице министерства.

"Минветеранов находится на той принципиальной позиции, что российский медиапродукт - это такое же оружие, как и то, которое, по сути, стреляет на фронте. Соответственно, возмущение этих людей было абсолютно нормальным", - сказал Колумбет.

Он добавил, что в Минветеранов будут обязательно дискутировать о дополнительных рекомендациях перевозчикам. "Но это человеческий фактор, который никогда законами, постановлениями и приказами ведомственными не изменишь", - добавил Колумбет.

Напомним, 27 января участница АТО и волонтер устроили скандал в автобусе из-за российского сериала. Девушки попросили водителя выключить фильм, поскольку недавно вернулись из зоны боевых действий и им "противно слушать телепродукт оккупантов". После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.

После этого стало известно, что водителя, который не выключил русский сериал по требованию волонтеров, уволят с работы.

Также мы писали о том, что скандал из-за русского языка в маршрутке устроила ЛБГТ-активистка, критиковавшая ультраправых.