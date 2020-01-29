Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сегодня высказал мнение, что слово "соросята" - это часть кремлевской пропаганды.

Так замглавы комитета Рады по гуманитарной и информационной политике прокомментировал высказывание своего коллеги Александра Дубинского о том, что 40% "Слуги народа" - это "соросята".

"Страна" попробовала разобраться, кто такие "соросята" на самом деле. И откуда появилось это слово.

Кто такие соросята?

Слово "соросята" образовано от имени собственного - американца Джорджа Сороса.

Соросу 89 лет, он финансист и координатор многочисленных грантовых проектов вроде Фонда "Видродження" и "Открытого общества". Сам он говорит, что выделяет на них деньги для развития демократии (открытого общества) в мире.

Его недоброжелатели приписывают Соросу большую теневую роль в мировой политики, а его структуры обвиняют во вмешательства во внутренние дела различых стран мира (наиболее яростно критикует Сороса премьер Венгрии Орбан).

Джордж Сорос. Фото из открытых источников

Изначально в Украине "соросятами" называли тех общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов, а, вместе с ним, и американское покровительство.

Впрочем, позже так стали называть всех получателей западных грантов - независимо от того, кто их выдавал: структуры Сороса, американское посольство или Евросоюз.

Политолог Руслан Бортник считает, что сегодня "Сорос" – это собирательный образ группы западных кредиторов и представителей американского и западноевропейского истеблишмента, влияющих на процессы в Украине.

Другими словами, сейчас термин "соросята" применяется к разным людям, независимо от того, имеют ли они отношение к структурам Джорджа Сороса в Украине. Главное, чтобы они были связаны с Западом политически, экономически и идеологически.

Причем чаще всего по линии Демократической партии США, которую поддерживает и Сорос. Поэтому феномен "соросят" упирается сегодня не столько в фигуру известного финансиста, сколько в политическую силу, которая представляет США на мировой арене (демократы более плотно занимаются международной повесткой, чем республиканцы, а близкие к ним чиновники о сих пор находятся на многих ключевых постах в Госдепе).

Самые известные "соросята" Украины

В президентство Владимира Зеленского представители грантового сообщества получили пожалуй рекордное за всю историю количество министерских портфелей, депутатских мандатов и других "вкусных" должностей в системе украинской власти.

Самым высокопоставленным представителем "соросят" в украинском правительстве считается его глава Алексей Гончарук. До назначения на пост премьер-министра он возглавлял экспертно-аналитический центр "Офис эффективного регулирования" (BRDO), работавший на западные гранты.

Сам Гончарук термина "соросята" в личных беседах не стесняется.

"Соросята ухандохали экономику", - так Алексей Гончарук описывал возможные претензии к деятельности правительства на совещании с коллегами, аудиопленки с которого были слиты в интернет.

Еще одним "соросенком" называют министра экономики Тимофея Милованова, который в правительстве Гончарука получил славу одного из самых скандальных чиновников.

Видный "птенец Сороса" - министр культуры Владимир Бородянский, который был связан с олигархом Виктором Пинчуком. А тот в свою очередь давно работает с Демократической партией США.

Среди других членов Кабмина, которые связаны с Западом через его лоббистские структуры - это глава Минюста Денис Малюська, еще один работник BRDO, глава Минэнерго Алексей Оржель. А министр образования Анна Новосад вообще была стипендиаткой фонда "Открытое общество" Сороса.

К этой тусовки также близок генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, которых прямо поддерживают американцы (а за пиар генпрокурора, как недавно выяснила "Страна", вообще платит американское посольство через гранты).

В Раде "соросятами", ориентирующимися на Запад, эксперты называют членов франции "Голос" Вакарчука, некоторых депутатов "Европейской солидарности" Порошенко и "Слуги народа". Их в правящей партии, по подсчетов нардепа Дубинского, до 40%.

Кто придумал слово "соросята"?

Кто первым употребил неологизм "соросята" доподлинно установить сложно.

Однако в Украине оно получило широкое распространение после того, как его начал использовать олигарх Игорь Коломойский и близкие к нему депутаты от "Слуги народа".

Они употребляют этот уничижительный термин для "маркировки" своих коллег из правительства и Зе-команды, которые ориентируются на Запад (подробнее о разборках внутри пропрезидентской фракции читайте в нашем материале).

Претензии Игоря Валерьевича к "детям капитана гранта" понятны: Запад хочет отодвинуть Коломойского от власти в Украине и мешает ему вернуть "Приватбанк".

Что же касается "кремлевской пропаганды", о которой говорил Потураев, то на российском телевидении этот термин практически не используется.

Зато его активно используют и сами партнеры Сороса.

"True соросята и Сорос", - назвал это фото его автор - глава украинского филиала соросовского фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Интересно, что не только политики, но и простые украинцы проявляют немалый интерес к этому термину.

Согласно сервису Google Trends, который анализирует поисковые запросы, в Украине слово "соросята" начали активно гуглить где-то в ноябре, а пик интереса к теме возник ближе к 20 января.

По всей вероятности, рост интереса был вызван во-первых принятием законопроекта о продаже земли, который активно лоббируют "соросята" (после чего этот термин начали использовать их оппоненты). А во-вторых скандалами вокруг министров, попавших в некрасивую историю с космическими зарплатами, которые "соросята" массово начали получать как раз в январе. А также скандалом с прослушкой премьера Гончарука.

В конце 2019 года "Страна" готовила материал, в котором подробности описывала роль Джорджа Сороса в Украине. В тексте указывалось, какие интересы он имеет и какие украинские чиновники их представляют. Подробно об этом читайте в нашей статье.