Двое мусорщиков из Шотландии нашли в мусорных отходах 20 тысяч фунтов (около 26 тыс. долларов), которые пенсионерка хранила в старых жестяных банках. Деньги по ошибке выкинула ее дочь во время уборки.

Об этом сообщает ВВС в среду, 29 января.

Как сообщается, деньги принадлежали пожилой жительнице города Дамбартон неподалеку от Глазго. Пенсионерка, которой уже за 80, прятала свои сбережения в старых консервных банках из под соуса и хранила их на кухне.

Когда женщины не было дома, ее дочь начала наводить порядок в доме, отбирая старую посуду, кастрюли и сковородки, чтобы затем выбросить их в мусор. Она понятия не имела, что в выкинутых ей старых консервных банках хранятся деньги, пока не вернулась ее мать, которая рассказала, что там были все ее сбережения за много лет.

После этого сын и дочь пенсионерки немедленно отправились в центр приема вторсырья и попросили найти пропавшие деньги.

Помочь им согласились мусорщики Тони Скэнлон и Кенни Макадамс. По их словам, приехавшие мужчина и женщина были в состоянии сильнейшей паники. "Они говорили, что выбросили нечто очень ценное, - рассказал Скэнлон. - Сказали, что это были деньги, которые находились в консервных банках из-под соуса".

Мужчина вспомнил, что выбросил мешки в металлический контейнер. Вдвоем с Макадамсом они решили, что есть лишь один выход.

"Мы переместили контейнер в другую часть центра и стали перебирать его содержимое. Мы вытаскивали мешки, складывали их в ковш экскаватора. В конце концов через полтора часа мы нашли эти тяжелые мешки. Мы открыли один из них и нашли первую банку из-под соуса", - рассказал Скэнлон.

Примерно через 20 минут Макадамс нашел еще четыре банки в другом мешке. Если бы брат с сестрой хоть немного промедлили, банки с деньгами увезли бы на свалку.

Оказалось, что это уже не первый случай, когда Скэнлон и Макадамс сумели помочь в аналогичной ситуации. За время работы в центре им удалось найти выброшенные по ошибке свадебное платье, обручальное кольцо и ключи от автомобиля.

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