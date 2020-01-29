В Украине со следующего понедельника, 3 февраля, начинается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Также предусмотрена перерегистрация.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов учащихся для ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сообщили в центре.

Отмечается, что процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Для вторых предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами происходит не более 10 рабочих дней.

Также предусмотрена перерегистрация, которая будет длиться с 3 февраля по 24 марта при наличии сертификата о регистрации.

Отказ от регистрации возможен в случае:

непредоставление документа, которые подтверждают достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;

предоставление недостоверной информации;

представление регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие во внешнем оценивании;

отправление регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, в период регистрации не подавала регистрационные документы) или перерегистрации;

ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;

невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.

Напомним, что в начале января в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО.

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