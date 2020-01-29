Представительство ООН в Украине представило план гуманитарной помощи для Украины на сумму $158 млн в 2020 году. План рассчитан на 2 миллиона украинцев, включает социальную и психологическую помощь пострадавшим в конфликте на Донбассе, а также ремонт школ и инфраструктурных объектов.

План гуманитарного реагирования для Украины представила координатор системы ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Лубрани, конфликт на востоке Украины продолжает быть очень активным, продолжаются обстрелы, поэтому разработанный план нацелен помочь наиболее пострадавшим категориям людей выжить с достоинством. "План рассчитан на 2 млн человек, которые живут по обе стороны линии разграничения. Подавляющее большинство этих людей находятся в наиболее пострадавших областях – Донецкой и Луганской", - сообщила глава офиса по координации гуманитарных вопросов Аличе Секуи.

Она отметила, что план включает четыре цели: предоставление оперативной гуманитарной помощи для спасения жизней (84% запрашиваемой суммы), помощь в защите прав людей, поддержка правительства Украины в его усилиях по усилению гуманитарной помощи на подконтрольных ему территориях Донбасса и расширение доступа к нуждающимся людям.

План включает работу 56 партнеров, а более половина запрашиваемой суммы будет направлена на работу негосударственных организаций.

Напомним, Германия выделила миллион евро на поддержку пострадавших на Донбассе.

Также стало известно, что в Украине впишут в электронный реестр всех получателей гуманитарной помощи.