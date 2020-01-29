Петр Порошенко будет добиваться компенсации морального ущерба от ГБР, НАБУ и Нацполиции. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

На своей странице в Facebook защитник экс-президента сообщил, что было подано 14 судебных исков.

По его словам, в связи с раскрытыми телеграм-каналом "Трубу прорвало" политическими преследованиями Порошенко, судьи вынесли 14 постановлений о бездеятельности прокуроров и следователей.

Головань пишет, что, основываясь на жалобах адвокатов, судьи установили факты противоправной бездеятельности у прокуроров - 4 случая; следователей ГБР - 6 случаев; должностных лиц НАБУ - 2 случая; следователей Нацполиции - 2.

"одаем 14 исков о возмещении морального вреда. И это только начало", - заявил адвокат.

Скриншот: Facebook/ Igor Golovan

Напомним, что среди прочего Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года.

Также мы писали о том, что у Порошенко объявили о подлинности "пленок Трубы". В ответ экс-директор ГБР обвинил Порошенко в незаконной прослушке.