Появилось видео, как в Днепре трамвай сошел с рельс и едва не вылетел на дорогу
В Днепре трамвай сошел с рельсов и едва не вылетел на дорогу. Масшабное ДТП предотвратило оказавшееся на пути вагона дерево. Инцидент произошел утром в среду, 29 января, на левом берегу города при въезде на Амурский мост и попал на видео.
Видно, что трамвай сошел с рельсов, подъезжая к остановке. Все произошло на небольшой возвышенности и если бы не дерево, то вагон вполне могло бы вынести на проезжую часть и при этом пострадали бы люди.
Местные СМИ уточняют, что причиной аварии стало то, что во время движения вывернуло колесную пару.
Фото: dp.informator.ua
Ранее "Страна" писала о том, что во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах.
Также мы сообщали, что в Киеве трамвай врезался в дерево.
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