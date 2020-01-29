В Днепре трамвай сошел с рельсов и едва не вылетел на дорогу. Масшабное ДТП предотвратило оказавшееся на пути вагона дерево. Инцидент произошел утром в среду, 29 января, на левом берегу города при въезде на Амурский мост и попал на видео.

Видно, что трамвай сошел с рельсов, подъезжая к остановке. Все произошло на небольшой возвышенности и если бы не дерево, то вагон вполне могло бы вынести на проезжую часть и при этом пострадали бы люди.

Местные СМИ уточняют, что причиной аварии стало то, что во время движения вывернуло колесную пару.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове подорожал проезд в трамваях и троллейбусах.

Также мы сообщали, что в Киеве трамвай врезался в дерево.