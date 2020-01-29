Кабинет министров ликвидировал государственную Азовскую морскую экологическую инспекцию и Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа из-за их неэффективности в вопросах экологического контроля в портах. Функции контроля судов передадут в областные инспекции.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. "Фактически эти органы полностью себя дискредитировали", - отметил премьер-министр Украины.

Полномочия указанных инспекций будут переданы соответствующим территориальным органам Государственной экологической инспекции. Более того, отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции. Принятие решения повысит эффективность работы Госэкоинспекции и снизит давление на бизнес-среду, говорится в сообщении.

Ранее Гончарук предложил ликвидировать Архитектурно-строительную инспекцию.

Как сообщала "Страна", в Раде хотели расширить полномочия Государственной экологической инспекции.