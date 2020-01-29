На сайте Нобелевского комитета писателю Ивана Франко записали в российские писатели. Это заметили в сети. Об этом в Facebook написал пользователь Ruslan Muzzle, а также директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз. В музее Франко возмутились, что нужно было указать, что он жил в Австрии.

Иван Франко в 1916 году был номинантом на Нобелевскую премию, но так и не получил ее. На сайте Нобелевского комитета в разделе "Номинанты" есть запись об украинском писателе, в графе "страна" указано "Российская Федерация (сейчас Украина)".

Причем пользователь Ruslan Muzzle сообщил, что приписку об Украине добавили после его обращения.

"Да, Иван Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе, которые тогда были для галичанина "за рубежом"), а также волей судьбы ему суждено было побывать под временной российской оккупацией в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (в 1914-1915 гг.). Однако никогда, повторяю: никогда! Страной проживания Ивана Франко не была Россия (в каких бы то ни было политических формах ее существования)", - сообщил директор музея писателя Богдан Тихолоз.

По его мнению, правильным было бы написать: "Country: AUSTRIA (AT), now UKRAINE (UA)".

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