В Киеве на фасаде столичного детского сада появился мурал, на котором изображена коала. Работа посвящена лесным пожарам в Австралии, из-за которых погибли миллионы животных.

Об этом сообщил автор мурала, уличный художник Виталий Гидеван в Facebook

Гидеван заявил, что до пожара про Австралию в СМИ не было ни одной новости, а материк был счастливым "уголком Рая на земле". "Это был бы отдельный уголок рая на земле, в котором кенгуру катает в сумке своего лучшего друга коалу, где круглый год солнце и серферы покоряют водяные трубы. Конечно все внимание СМИ было приковано к этой проблеме, а наши отошли на второй план", - отметил художник.

В Киеве появился мурал с коалой, посвященный лесным пожарам в Австралии. Фото: Vitaliy Gideone

Виталий написал, что для создания мурала ему потребовалось 20 баллонов краски различных цветов, а работа заняла у него шесть часов. Стоит отметить, что художник при создании красочного рисунка совместил две техники: фотореализм и Самчиковскую роспись.

Найти красочный мурал можно на фасаде одного из детсадов в районе Софиевской Борщаговки.

Скриншот: Facebook/ Vitaliy Gideone

Ранее мы писали о том, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко призвал отправить украинских спасателей тушить пожар в Австралии. По его словам, последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.

Через несколько часов после этого заявления, украинский МИД выступил с заявлением, в котором предложил помощь австралийскому народу в тушении лесных пожаров.