Представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам контактной группы в Минске Валерия Лутковская сложила свои полномочия. Вместо нее в качестве официального представителя в группе от Киева присутствует Геннадий Кузнецов.

Об этом сообщил координатор от ОБСЕ Тони Фриш. По его словам, экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская не будет принимать участие в переговорах в Минске. О причинах такого решения представитель ОБСЕ не сообщил.

О прекращении полномочий Лутковской также рассказала представитель Луганска в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева. "Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске", - сказала она.

Напомним, ранее Лутковская выступила против публикации списка украинцев, переданных сепаратистам.

Ранее она сообщила о точной формуле обмена пленными - 76 на 124.