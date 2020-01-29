В Минске началось заседание ТКГ по Донбассу

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети, не приводя больше никаких подробностей.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - гоаорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Перед заседанием ТКГ 29 января с утра работали подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ожидается, что на заседании ТКГ обсудят вопрос обмена удерживаемыми лицами и открытие новых пунктов пропуска на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о заявлении главы МИД РФ Лаврова, что смена власти в Украине не повлияла на решение конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали, что на линию разграничения на Донбассе приехал французский писатель и философ Леви.