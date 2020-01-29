В России готовят принять законопроект, который избавит украинцев от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. Документ, упрощающий получение гражданство России для украинцев, был внесен в Госдуму еще в октябре 2019 года.

Об этом пишет 29 января Интерфакс-Запад со ссылкой на начальницу главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала Казакова.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

В 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Законопроект, упрощающий получение гражданство России для украинцев, был внесен в Государственную Думу еще в октябре 2019 года. В нем речь идет о том, что украинцам не нужно будет проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

Напомним, что в прошлом году гражданство России получили почти 500 тысяч украинцев.

Также читайте о том, что в России хотят кардинально упростить получение гражданства.