Электронное удостоверение водителя позволит регистрироваться на авиарейсы или поезда. Для этого правительство запустило экспериментальный проект.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает ЦТС.

Как сообщил премьер, в среду правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом, вместо паспорта можно использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложением "Дія".

"Забыл паспорт - не успел на самолет или поезд - больше не проблема", - отметил Гончарук.

Напомним, в конце октября 2019 года Кабинет министров поддержал предложение Министерства цифровой трансформации и Министерства внутренних дел и утвердил постановление и порядок применения электронных водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. В Минцифры поясняли, что е-права и электронной техпаспорт - это цифровой образ выданных лицу этих документов вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом). Водитель со своего смартфона сможет предъявлять его полицейскому, а тот с помощью специальных технических средств сможет подтверждать данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД.

Для заказа е-прав и/или техпаспорта водителю нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія" и пройти электронную идентификацию. Электронные права и техпаспорт формируются автоматически при наличии в единой информационной системе МВД всех сведений, которые указываются в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе цифровой фотографии лица.

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