Около 40 тысяч украинцев получили временное убежище в России

Приблизительно 40 тысяч украинцев получили временно убежище на территории Российской Федерации.

Об заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает ТАСС.

Казакова отметила, что в 2014 году Россия смогла в короткие сроки принять около миллиона граждан с юго-востока Украины, а в 2016 их количество снизилось до приблизительно 450 тысяч. Начальник управления заверила, что все украинцы на территории России интегрированы в общество и получили гражданство.

"На сегодняшний день на учете состоят порядка 40 тыс. граждан Украины, которые имеют временное убежище в России", - сказала она в ходе круглого стола "Безопасная миграция: как сделать приток иностранцев в страну взаимовыгодным?".

Ранее мы сообщали, что за прошлый год российское гражданство было получено около 300 тыс. украинцев. Еще более 50 тысяч украинских граждан получили разрешения на временное проживание.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".