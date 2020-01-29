Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об увольнении председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова после того, как набсовет "Укрзализныци" принял соответствующее решение.

Об этом на брифинге после заседания сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Также мы одобрили сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци", - сказал он. По словам Гончарука, увольнение руководителя "Укрзализныци" - это важный шаг для перезагрузки государственной компании.

Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, однако руководил компанией с августа 2017 года.

Новым главой "Укрзализныци" станет Желько Марчек.

Напомним, Кравцов сообщил о своем уходе с поста главы "Укрзализныци" накануне Нового года в связи с прекращением своего контракта и переходом на работу в публичный государственный сектор.