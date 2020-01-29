Вчера стало известно о желании Евросоюза снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и сына экс-президента Виктора Януковича Александра. Сегодня выяснилось, что в список могут войти бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший министр по вопросам доходов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем.

Об этом в своем Twitter 29 января написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Бывшего премьер-министра Украины (Сергея - Ред.) Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов (Александра - Ред.) Клименко, бывшего генерального прокурора (Виктора - Ред.) Пшонку и его сына Артема могут исключить из списка", – написал журналист.

Фото: twitter.com

Напомним, что беглый олигарх Курченко хочет отменить санкции против себя через Верховный суд Украины.

Также мы писали о том, что семь жителей Крыма попали под новые европейские санкции.