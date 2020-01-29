Нардеп от "Слуги народа" и заместитель главы парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что слово "соросята", которым называют приверженцев Запада, это часть кремлевской пропаганды.

Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ в перерыве обсуждения закона о медиа.

Потураев ответил на вопрос о том, что его коллега по "Слуге народа" Александр Дубинский сказал, что 40% "Слуги народа" - это "соросята".

"Я не хотел бы комментировать употребление термина, который появился, как часть кремлевской пропаганды. Я обязательно Александру (Дубинскому, - Ред.), с которым у меня нормальные рабочие отношения, об этом скажу, потому что я недавно ознакомился с мониторингом, который не государственный, не правительственный, делается по общественной инициативе, который четко показывает, что термин "соросята" появился в России и потом ретранслировался в Украину. Поэтому я не могу отнести себя к выдумкам кремлевской пропаганды", - сказал Потураев.

Напомним, термин соросята можно отнести к словам, появившимся в 2019 году с новой властью. Этот термин описывает очень широкую группу людей – от связанных с Западом и МВФ украиснких чиновников и депутатов до всевозможных активистов, которых живут на западные гранты. Свое имя "соросята" получили от имени Джорджа Сороса, финансиста и координатора многочисленных фондов вроде Фонда "Видродження". Хотя тех, кого сегодня имеют в виду под "соросятами", необязательно финансирует лично Сорос. Это, скорее, собирательный образ.

Также мы сообщали, что Ткаченко и Потураев презентуют скандальный закон о медиа.