В сети появилось видео с места убийства ростовского академика-агрария и депутата Андрея Алабушева и его супруги, которых обнаружили со следами насильственной смерти в доме аученого в Зернограде.

Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

На видеозаписи показан дом депутата в различных ракурсах - от улицы и двора до комнат внутри помещения и непосредственно места убийства, где видны следы крови и разбросанные вещи. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Как уточняют российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, тела ростовского депутата и его жены имеют признаки насильственной смерти: на них обнаружены рубленые раны головы. По предварительной версии правоохранителей, супружеская чета стала жертвой ограбления.

Следователи осматривают место убийства депутата Андрея Алабушева и его жены, видео: CК РФ



Как сообщала "Страна", депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супругу обнаружили убитыми в Зернограде 28 января. Их тела обнаружил водитель, который заехал за академиком в его квартиру после того, как тот пропустил заседание.

Также стало известно, что предполагаемый убийца ростовского депутата и его супруги мог покончить с собой. Тело 38-летнего мужчины было найдено на месте преступления. По версии следствия, мужчина мог совершить убийство Алабушева и его жены из-за личной неприязни к известному в Ростове аграрию и депутату.