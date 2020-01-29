В среду, 29 января, райсуд Киева отпустил Сергея Пояркова, который до этого грубо оскорблял на видео Владимира Зеленского. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Телеведущего и художника Сергея Пояркова отпустили из зала Шевченковского районного суда города Киева под личное обязательство.

Во вторник, 28 января, стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому.

Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, допросили в СБУ. Часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также похищение или лишением свободы относительно президента Украины.

Напомним, что на телеканале, который связывают с Петром Порошенко, художник ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Поярков хамил Зеленскому и его отцу на канале Порошенко.

Также мы писали о том, что Нацсовет проверит канал Порошенко из-за оскорблений Зеленского Поярковым.