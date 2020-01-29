Сегодня Кабмин с подачи главы Минкульта Владимира Бородянского назначил главу Госкино.

Ей стала запорожская чиновница Марина Кудерчук, которая десять лет проработала инспектором в налоговой. А после победы "слуг народа" стала замом губернатора Запорожской области.

Но вот к киноискусству отношение имела крайне опосредованное.

"Страна" узнала, чем известна Марина Кудерчук.

Из налоговой - в кино

Марина Кудерчук раньше была классической чиновницей - налоговым, а потом экологическим инспектором. На этих должностях она проработала без малого пятнадцать лет - с 2003 по 2017 год.

Бэкграунд, скажем так, мало подходящий для работы в Госкино. По образованию Кудерчук - специалист в области экономики и права, магистр государственного управления. Закончила Бердянский университет предпринимательства.

Единственная связь с культурой и кино - это недолгая (менее года) работа Марины Николаевны в должности директора коммунального кинотеатра им. Довженко. И организация Запорожского кинофестиваля ZIFF (Zaporizhzhya International Film Festival).

В ноябре 2019 года Кудерчук совершила серьезный карьерный скачок: из кресла директора кинотеатра она стала замом губернатора области Виталия Туринка.

На этой должности, судя по новостям на сайте ОГА, занималась в том числе и аграрными вопросами.

С чем связан столь быстрый карьерный рост?

В Facebook у новой главы Госкино есть интересное фото - с будущим замглавы фракции "Слуга народа" Павлом Сушко. Фотография датирована октябрем 2018 года.

Сушко тогда сотрудничал с Кудерчук: бывший сценарист возглавлял жюри Запорожского кинофестиваля в тот момент, когда нынешняя глава Госкино курировала его.

Как видим, Марина еще год назад "в дурашливом настроении" ходила с Павлом в столичный кинотеатр на просмотр романтической комедии.

Интересно, что после того, как Сушко стал замглавы фракции "Слуга народа", Марина Кудерчук сначала получила высокую должность в ОГА, а потом и выиграла конкурс в Госкино.

Сушко, кстати, курирует в Раде подкомитет по кинематографии.

Сам он, к слову, известный кинопродюсер. В 2016 спродюсировал кинокомедию "DZIDZIO Контрабас" (была весьма успешной в прокате и вышла в прибыль). 2018 году основал кинокомпанию "Prime Story Pictures".

Сушко - не последний человек в Зе-команде. На выборах президента он возглавлял штаб Зеленского в Харьковской области. При этом, по данным "Страны", Сушко был связан с Вадимом Слюсаревым, которого называли теневым руководителем штаба в регионе.

Сам Вадим Слюсарев отрицает любую свою причастность к Зе-команде и партии "Слуга народа".

"С Павлом Сушко я знаком – он мой бывший сослуживец (Сушко и Слюсарев ранее служили в Харьковском погранотряде - Ред.) и это не противозаконно. Вам не достаточно ответа, что я никогда не был членом партии? И что такое "штаб партии"? Возможно, я заходил к Павлу Сушко когда-то там, если вы имеете в виду офис партии "Слуга народа". Ни с какими потенциальными кандидатами я не общался", – рассказал "Стране" Вадим Слюсарев.

Однако, опроверг Слюсарева сам Зеленский. Уже после выборов, отвечая на вопрос журналистов - знает ли он кто такой Слюсарев Зе ответил утвердительно.

"Знаю. Он помогает нашему Паше (Павел Сушко - официальный глава штаба "Слуги народа" в Харьковской области - Ред.). Они товарищи", - сказал президент.

Марина Кудерчук. Биографическая справка

Кудерчук Марина Николаевна родилась 31 марта 1980 года в поселке Михайловка Запорожской области. Ее биография опубликована на сайте ОГА.

В 2004 году закончила частный вуз "Бердянский институт предпринимательства". По специальности - экономист, магистр по маркетингу.

Позже получила там же второй диплом - юриста.

С 2003 года работала налоговым инспектором в Запорожье, где сделала десятилетнюю карьеру, дослужившись до поста главного налогового ревизора-инспектора. С 2013 года переходит в отдел экологии Запорожской ОГА. Становится начальницей отдела, который занимается выдачей разрешительной документации.

В 2017 году переходит в сектор взаимодействия с общественностью и СМИ экологической инспекции в Запорожской области. В марте того же года - становится замдиректора коммунального кинотеатра имени Довженко. С февраля 2019 года - его директором.

7 ноября 2019 года становится заместительницей губернатора области.