Леонид Кравчук попал в неловкую ситуацию. Сначала он публично заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове. При этом он сослался на неизвестные документы и заверил, что "это не является секретом". Так Кравчук пытался объяснить слова Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны.

Это выступление Кравчука состоялось в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", - заявил первый президент Украины.

Ведущий телепередачи попытался узнать, что именно Кравчук имеет в виду, когда говорит о львовской встрече главы СССР и нацистского фюрера, однако никаких уточнений первый президент Украины не сделал. Вместо этого он заявил, что вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему "развязали руки".

"А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны", - добавил Кравчук.

После этого инцидента экс-президент объяснил в эфире Радио "КП" свое громкое заявление.

"Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове - Ред.) напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса" - объяснил Кравчук и добавил, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе.

"Это уже дело журналистов, и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишет, они же несут какую-то ответственность, правильно?", - полагает Кравчук.

В свою очередь в российском Совете Федерации заявили о недостоверности информации Кравчука о встрече Гитлера и Сталина перед началом войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.

Теперь в России размышляют над тем, приглашать ли Зеленского на празднование Дня победы в Кремле.