В Северной Корее в трех километрах от полигона Пхунгери, где еще несколько лет назад велись ядерные испытания, произошло землетрясение магнитудой 2,5.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Корейскую метеорологическую администрацию (KMA).

"Небольшое землетрясение было зафиксировано на северо-востоке Северной Кореи в среду, 29 января, утром. Вероятно речь идет о естественном землетрясении, отголоске ядерных испытаний 2017 года", - говорится в сообщении.

Такм же сейсмологи говорят, что с момента последнего ядерного испытания в Пунгэри было зафиксировано 13 природных землетрясений возле полигона, в том числе 7 в 2017, 3 - в 2018 и 2 - в 2019 году. При этом их магнитуды колебались от 2,5 до 3,2.

Напомним, в мае 2018 года власти Северной Кореи снесли крупнейший испытательный полигон ядерного оружия Пунгери. Его ликвидация происходила в присутствии иностранных журналистов в соответствии с процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. В июне 2018 года КНДР также уничтожила ядерный полигон Ихари.