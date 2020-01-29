Столица северного японского острова Хоккайдо будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2030. Такое решение сегодня, 29 января, принял Олимпийский комитет Японии. Любопытно, что Саппоро уже принимал Олимпиаду 1972 года. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Теперь вопрос будет согласовываться с Международным олимпийским комитетом (МОК). Столица Японской Сибири, как называют Саппоро, изначально планировала принимать зимнюю Олимпиаду-2026. Но планы властей поменялись из-за последствий землетрясения, которое произошло в сентябре 2018 года.

Как пишут японские СМИ, на решение отодвинуть сроки проведения Игр также повлияло желание лучше подготовиться к приему гостей Олимпиады. Власти решили дождаться окончания прокладки скоростных путей для поезда-пули синкансэн. Как раз к этому времени маршрут должен, наконец, дотянуться до Саппоро.

Ранее "Страна" писала о том, что Япония готовит самую экологичную Олимпиаду, кровати для спортсменов сделают из картона, матрацы - из пластика.

Также мы сообщали, что названы суммы призовых, которые получат украинские спортсмены за медали на Олимпиаде 2020 в Токио.