Освобожденный из российской тюрьмы режиссер из Крыма Олег Сенцов, который недавно выступал на форуме в Давосе, не собирается идти в политику или создавать партию. Он также пообещал "делать и говорить то, что думает".

Об этом в Facebook 29 января написал сам Сенцов.

"Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные мусорки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам - это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать. Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю на пользу Украины, и говорить то, что думаю", - заявил он.

Сенцов добавил, что на его любимой футболке есть надпись "Born free", то есть рожденный свободным, - и таким он хочет оставаться, поэтому никому не удастся его "ни купить, ни запугать".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что известно о семье Олега Сенцова.

Также мы писали о том, что Сенцов рассказал о бывшей жене, которая поддержала аннексию Крыма.