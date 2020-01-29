Игроки донецкого Шахтера встретились в товарищеском матче с сербским Пролетером на сборах в Турции и потерпели сенсационное поражение со счетом 0:1.

Как сообщает пресс-служба нашей команды в Twitter, единственный гол в матче на 50-й минуте забил Радинович. Этот спарринг стал для "горняков" третьим в Турции, ранее подопечные Луиша Каштру обыграли польский Лех (1:0) и сыграли вничью с сербской Войводиной (1:1).

Состав Шахтера в матче с Пролетерем

Шевченко (Трубин, 46), Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Тете, Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Сикан (Фернандо, 62).

Видео: Шахтер

Также мы писали, как Шахтер забил автогол, но вырвал ничью у сербов.

Как сообщала "Страна", Шахтер победил в первом матче этого года на сборах в Турции.