Государственный Приватбанк выплатил заводу Коломойского почти 22 миллиона гривен
Приватбанк выплатил АО "Никопольский завод ферросплавов" почти 22 млн гривен. Таким образом банк выполнил решение Хозяйственного суда Украины.
Об этом информирует пресс-служба банка.
Сегодня, 29 января, ПриватБанк заплатил Никопольскому заводу ферросплавов, владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, 21,8 млн гривен, по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря прошлого года.
В свою очередь ПриватБанк подал апелляцию на это судебное решение. В своем сообщении банк упомянул и ряд недавних пикетов возле своих отделений в Днепре и Киеве, в которых участвовали работники завода Коломойского.
"В то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк", - говорится в сообщении.
В пресс-службе банка заявили, что протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов Приватбанка.
Напомним, что с сентября прошлого года представители "Никопольского завода ферросплавов" проводят пикетирование зданий главного офиса Приватбанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расшили деятельность на несколько новых локаций крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.
Также мы писали, что 27 января Приватбанк обратился в полицию из-за пикетчиков Коломойского под главным офисом в Днепре.