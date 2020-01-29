Приватбанк выплатил АО "Никопольский завод ферросплавов" почти 22 млн гривен. Таким образом банк выполнил решение Хозяйственного суда Украины.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Сегодня, 29 января, ПриватБанк заплатил Никопольскому заводу ферросплавов, владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, 21,8 млн гривен, по решению Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря прошлого года.

В свою очередь ПриватБанк подал апелляцию на это судебное решение. В своем сообщении банк упомянул и ряд недавних пикетов возле своих отделений в Днепре и Киеве, в которых участвовали работники завода Коломойского.

"В то же время банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк", - говорится в сообщении.

В пресс-службе банка заявили, что протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов Приватбанка.

Напомним, что с сентября прошлого года представители "Никопольского завода ферросплавов" проводят пикетирование зданий главного офиса Приватбанка в Днепре и Киеве, а с начала нового года расшили деятельность на несколько новых локаций крупнейших отделений банка в центральных районах Днепра.

Также мы писали, что 27 января Приватбанк обратился в полицию из-за пикетчиков Коломойского под главным офисом в Днепре.