Кабмин назначил нового главу Госкино
Кабмин назначил на должность главы Госкино Марину Кудерчук, которая ранее занимала пост заместителя губернатора Запорожской области.
Для того, чтобы занять этот пост чиновнице пришлось обойти четверых конкурентов в конкурсе. И в процессе прохождения его этапов у Марины Кудерчук были не лидирующие позиции. По итогам прохождения стадий конкурса лидировал Сергей Зленко.
Стоит отметить, новый глава Госкино является специалистом в области экономики и права, магистром государственного управления. До работы в Запорожской ОГА Марина Кудерчук в течение трех лет работала в администрации кинотеатра (сначала заместителем директора, затем и.о. руководителя, а потом директором).
Напомним, в ноябре Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы повторно объявило конкурс на должность главы Государственного агентства по вопросам кино. 31 декабря был опубликован список 10 кандидатов, допущенных к участию конкурса. В финал вышли пять претендентов: Сергей Зленко, Ольга Бесхмельницина, Станислав Куценко, Марина Кудерчук, Сергей Слепак.
Как сообщалось, предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 после пяти лет работы на этой должности.