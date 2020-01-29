Кабмин назначил на должность главы Госкино Марину Кудерчук, которая ранее занимала пост заместителя губернатора Запорожской области.

Для того, чтобы занять этот пост чиновнице пришлось обойти четверых конкурентов в конкурсе. И в процессе прохождения его этапов у Марины Кудерчук были не лидирующие позиции. По итогам прохождения стадий конкурса лидировал Сергей Зленко.

Стоит отметить, новый глава Госкино является специалистом в области экономики и права, магистром государственного управления. До работы в Запорожской ОГА Марина Кудерчук в течение трех лет работала в администрации кинотеатра (сначала заместителем директора, затем и.о. руководителя, а потом директором).

Напомним, в ноябре Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы повторно объявило конкурс на должность главы Государственного агентства по вопросам кино. 31 декабря был опубликован список 10 кандидатов, допущенных к участию конкурса. В финал вышли пять претендентов: Сергей Зленко, Ольга Бесхмельницина, Станислав Куценко, Марина Кудерчук, Сергей Слепак.

Как сообщалось, предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 после пяти лет работы на этой должности.