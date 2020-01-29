Список самых популярных запросов американцев в поисковой системе Google пополнился запросом о связи опасного китайского коронавируса с пивом Coronа.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Жители Соединенных Штатов, начиная с 20 января, активно искали в интернете страницы по словам: corona, beer, virus ("Корона", "Пиво", "Вирус").

Больше всего взаимосвязь вируса с пивом интересовала жителей штата Канзас. Также этот запрос был популярен у Миссури, Невады, Оклахомы и Кентукки.

Помимо американцев опасались заразиться вирусом через пиво Corona пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.

В Китае количество людей, которые умерли от коронавируса, достигло 132 человека, тогда как зараженных насчитывается порядка 6 000 граждан.

Напомним, что по мировому рейтингу Украина может не справиться с атакой коронавируса.

Также мы писали о том, что появилось видео строительства ударными темпами двух больниц в Китае для инфицированных коронавирусом.