Национальная полиция Украины хочет взыскать с ​​"мостового террориста" Алексея Белько, которого признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу, имущественный ущерб в размере 69 871 грн за сбитый полицейский коптер.

Об этом рассказал адвокат подсудимого Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Закончилось досудебное расследование по делу ветерана АТО, Алексея Белько. Спасибо Службе безопасности Украины за адекватное отношение к делу ветерана. Не благодарю Национальную полицию Украины. Потому что они, зная уже результаты экспертизы, подали гражданский иск в рамках уголовного. А там просят взыскать с Алексея имущественный ущерб в размере 69 871 грн за сбитый коптер Dji inspire 1 pro", - написал он.

По словам Найема, сбитый Белько квадрокоптер полиция купила в 2017 году за 59 000 грн, то есть на 10 тыс. грн дешевле.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Ранее "Страна" публиковала видео, как Белько сбивает полицейский дрон метким выстрелом на мосту Метро в Киеве.

Напомним, 18 сентября около 17:00 в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина с оружием угрожал взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов. Белько объявили подозрение по статьям "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" и "хулиганство".

20 сентября 2019 года Днепровский суд Киева назначил "мостовому террористу" Алексею Белько 2 месяца ареста с возможностью внесения залога.

20 января 2020 года Днепровский райсуд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о переводе Белько из СИЗО на лечение в психиатрическое учреждение.