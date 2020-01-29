Возможный убийца ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги покончил с собой. Его тело было найдено на месте преступления.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА "Новости".

Тело возможного убийцы ростовского депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены было найдено на месте преступления. Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина свел счеты с жизнью.

По версии следствия, мужчина мог совершить убийство Алабушева и его жены из-за личной неприязни к известному в Ростове аграрию и депутату.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в России нашли убитыми депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супругу. СК заявил, что тела ростовского депутата и его жены имеют признаки насильственной смерти: обнаружены рубленые раны головы.

Также мы писали о том, что на Буковине муж убил жену во время семейной ссоры. Он нанес ей несколько смертельных ударов ножом, после чего совершил суицид.