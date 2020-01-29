Ударом по правам палестинцев назвал генсекретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

По его словам, план Вашингтона "может быть успешным после переговоров между сторонами", пишет "Коммерсант".

"Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира. Тем не менее первое ознакомление с объявленным планом указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их землю и неприемлемость многих представленных компромиссных идей", - заявил генсек ЛАГ.

По словам Ахмеда Абуль Гейта, "справедливый и устойчивый мир не может быть достигнут игнорированием израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации", а позиция Палестины является "определяющей" в формировании коллективной позиции арабских стран по американскому плану.

Напомним, президент США Трамп накануне озвучил плана США по ближневосточному урегулированию.

Также Трамп показал новую карту Палестины и Израиля после урегулирования по его плану. В частности, предполагается сократить территорию Палестины по сравнению с границами 1967 года, которые признаны международным сообществом.