Лига арабских государств отвергла мирный план Трампа по Ближнему Востоку
Ударом по правам палестинцев назвал генсекретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
По его словам, план Вашингтона "может быть успешным после переговоров между сторонами", пишет "Коммерсант".
"Мы внимательно изучаем американское видение. Мы открыты к любым серьезным усилиям, предпринимаемым для достижения мира. Тем не менее первое ознакомление с объявленным планом указывает на огромное нарушение законных прав палестинцев на их землю и неприемлемость многих представленных компромиссных идей", - заявил генсек ЛАГ.
По словам Ахмеда Абуль Гейта, "справедливый и устойчивый мир не может быть достигнут игнорированием израильской оккупации палестинских территорий начиная с 1967 года или путем легализации этой оккупации", а позиция Палестины является "определяющей" в формировании коллективной позиции арабских стран по американскому плану.
Напомним, президент США Трамп накануне озвучил плана США по ближневосточному урегулированию.
Также Трамп показал новую карту Палестины и Израиля после урегулирования по его плану. В частности, предполагается сократить территорию Палестины по сравнению с границами 1967 года, которые признаны международным сообществом.