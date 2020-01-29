Президент России Владимир Путин никак не отреагировал на идею главы ЛДПР Владимира Жириновского о том, чтобы переименовать должность президента РФ в "Верховного правителя".

В Кремле назвали предложение одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений... В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию - Ред.) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии - собрать мнения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, часть из них отсеется в результате обсуждения, какие-то - будут приниматься, какие-то - нет. Поэтому пока это идет в режиме дискуссии.

Как сообщала "Страна", в Кремле решили не прописывать в Конституцию идею присоединения к РФ регионов Украины и Беларуси.

Ранее СМИ трактовали поправки Путина в Конституцию как обнуление его президентских сроков, в Госдуме это опровергли.