Готовность Украины бороться с эпидемиями мировые эксперты определили как "ниже среднего". То есть наша страна может иметь определенные проблемы с разработкой плана защиты от возможной атаки коронавируса.

Об этом сказано в рейтинге Global Health Security Index (GHS).

Украина находится на 94 позиции (38 баллов из 100) из 195 стран, между Зимбабве и Сенегалом.

Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3). Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

В Китае количество людей, которые умерли от коронавируса, достигло 132 человека, тогда как зараженных насчитывается порядка 6 тысяч граждан.

Фото: Скриншот с ghsindex.org

Напомни, что в Гонконге заявили о разработке вакцины против коронавируса из Китая, которую начали тестировать.

Также мы писали о том, что появилось видео строительства ударными темпами двух больниц в Китае для инфицированных коронавирусом.