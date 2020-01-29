В истории с высаженными из автобуса девушками из-за российского сериала появился новый поворот. Как известно, ультраправые выступили в защиту девушек и угрожали водителю автобуса.

Пользователи сети обратили внимание, что одна из девушек, волонтер и экс-участница АТО Настя Конфедерат, является ЛГБТ-активисткой. Она выходила на гей-прайд в Киеве, который атаковали националисты. И активно критиковала ультраправых, с которыми вчера оказалась по одну сторону баррикад

Предыстория. Что произошло в автобусе

Позавчера волонтер Ярина Чорногуз написала пост, который получил широкий резонанс. Она рассказала, что в автобусе Луцк-Киев, в котором она ехала вместе с подругой Настей Конфедерат с похорон своего погибшего в АТО парня, включили российский сериал. Девушки подошли к водителю и потребовали выключить его, потому что им "противно слышать русский язык". Также они заявили, что нельзя "развлекаться продуктом страны-оккупанта", когда в Украине идет война.

Водитель это требование не поддержал и сказал, чтобы девушки узнали мнение остальных пассажиров. Однако те не поддержали подруг, после чего Ярина и Анастасия по своей воле покинули автобус посреди трассы и добрались до Киева другим транспортом.

Фото: Facebook

Пока девушки добирались до Киева, постом заинтересовались националисты. Так, лидер С14 Сергей Мазур пообещал водителю "теплый прием". В итоге водитель на автостанцию не приехал, после чего Мазур написал: "Слава догонит своего героя". Компания-перевозчик извинилась в Facebook за инцидент и пообещала уволить водителя, когда он вернется из рейса.

То есть за двух активисток, которые пытались "прогнуть" под себя маршрутку, вступились радикальные националисты, угрожая водителю, которого уволили с работы. Хотя непонятно, что он вообще такого сделал: девушек он из транспорта не высаживал (они заявляли, что сами потребовали остановить и вышли), а насчет сериала вполне резонно предложил узнать мнение всей остальной маршрутки.

Интересно, что живое участие в истории принимала ЛБГТ-активистка, которой является подруга Ярины Настя Конфедерат. Она неприязненно отзывалась об ультраправых, считая, что их финансирует Москва. Но когда дело дошло до борьбы с русским языком, оказалась с ними по одну сторону баррикад.

Что известно о Насте Конфедерат

Подруга Ярины Чорногуз - бывшая участница АТО и ЛГБТ-активистка. На передовой среди добробатов она была семь месяцев с января 2015 года по август-сентябрь 2015 года, с периодическими приездами в Киев.

Там она фотографировала, занималась картографией, аэроразведкой, была оператором БПЛА. Удостоверения участника боевых действий не имеет.

После Настя много путешествовала по Европе автостопом. В последнее время Анастасия активно участвовала в различных общественных организациях, а также работала тренером.

Фото: hromadske.ua

Одно из основных направлений ее деятельности - ЛГБТ-активизм. Настя была среди тех, кто в 2019 году вышел на гей-прайд в составе колонны ветеранов.

Тогда мероприятие (как и всегда) атаковали националисты. Сама девушка также считает себя националисткой, однако критикует тех, кто выступает против ЛГБТ-сообщества.

В одном из интервью она так объясняла нападки на меньшинства: "Это же Мордор финансирует... Это делается для того, чтобы опорочить украинскую национальную идею, идею освобождения, идею идентичности Украины. Показать ее агрессивной, нацистской, опорочить ее. И кому это будет выгодно? Это будет выгодно нашему главному геополитическому врагу".

Ехавших в маршрутке она назвала "пассивными пособниками российской оккупации".