Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли Москва приглашать украинского президента Владимира Зеленского на Парад, посвященный 75-летию Победы, который пройдет в Москве в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря резидента РФ Дмитрия Пескова, приглашение на Парад подлежит уточнению из-за последних высказываний Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, которые "кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают".

"Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос", - заявил Песков на вопрос, пригласит ли российская сторона Зеленского на парад 9 Мая.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение приехать на парад Победы в Москву .

Лидер США Дональд Трамп также не исключил, что приедет на Парад Победы в Москву в 2020 году.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, как между Путиным и Зеленским установился "рабочий контакт".