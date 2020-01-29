Определенные лица в Украине мешают экстрадиции Алексея Левина в Украину и уже обеспечили его адвокатами. Об этом заявил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передают "Украинские новости".

Так, по словам Трепака, подозреваемый в организации покушения на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин может пользоваться поддержкой неустановленных лиц, чтобы избежать экстрадиции из Болгарии в Украину.

"Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован", - сообщил Трепак.

При этом зам генпрокурора не уточнил имена тех, кто препятствует экстрадиции подозреваемого.

Говоря о сроках выдачи, Трепак отметил, что в случае согласия Левина на упрощенную процедуру, то экстрадиция займет 30-40 дней. Однако если он решит обжаловать решение о выдаче, то время этого процесса может затянуться на неопределенный срок.

Трепак добавил, что пока ему неизвестно о том, просил ли Левин политическое убежище в Болгарии.

Напомним, что 24 января сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.

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