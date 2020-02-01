Неизвестные мошенники присылают смс-сообщения и звонят на мобильные телефоны нардепам и должностным лицам и от имени заместителя генпрокурора требуют крупные денежные суммы в обмен на "решение вопросов".

Об этом предупреждает Офис генпрокрора, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что аферисты звонят якобы из приемной заместителя генерального прокурора в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, пытаются с помощью телефонных звонков или смс-сообщений склонить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, предлагаю "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное.

"Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законном образом. Просим сообщать о таких незаконных требованиях в Офис генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мошенники обещали за 20 тысяч долларов устроить на должность начальника исправительной колонии.

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