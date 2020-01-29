Экс-глава Минздрава Уляна Супрун опровергла популярные мифы о вирусных инфекциях и дала советы как не подхватить заразу из Китая. Оказывается, что опасным коронавирусом, который свирепствует в Ухане невозможно заразиться через почтовые посылки.

А чтобы не заболеть, украинцам нужно исключить тесные контакты с больными людьми и мыть руки с мылом. сообщила у себя в Facebook.

"Нарастает новая волна паники из-за уханьского вируса. И на ней уже готовы зарабатывать мошенники. Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Апокалипсиса не предвидится", - предупредила Супрун.

По ее словам, от коронавируса невозможно заразиться через почтовые посылки из Китая и через экзотические фрукты, привезенные оттуда же. Это было проверено и доказано во время прошлой вспышки коронавирусной инфекции (SARS в 2002-2003 годах). Коронавирус сохранялся трое суток на картоне, ткани, металле и около 60 часов на пластике и стекле. Что касается фруктов, то на них гипотетически могут попасть вирионы, но, как и в случае с предыдущим примером, коронавирусы погибнут через несколько суток.

Супрун предупреждает, что против коронавируса бесполезны:

БАДы;

иммуномодуляторы;

гомеопатия;

лук;

оксолиновая мазь.

По ее мнению, защитные маски при вспышке заболевания широко используются, но они защищают не больного, а находящихся рядом с ним здоровых людей. Что касается вакцины от коронавируса, то ее еще нет на рынке, научные исследования пока на начальной стадии, а значит и предложениям предприимчивых торговцев верить не стоит.

Что касается рекомендаций по профилактике заражения, то все они основаны на том, что вирус передается от человека к человеку. А значит поможет исключение тесных контактов с больными людьми, мытье рук с мылом, избегание соприкосновений грязных рук с глазами, носом и ртом.

Также Супрун дала советы, как не заразиться коронавирусом:

Мойте руки. Сбалансировано питайтесь. Пейте достаточно жидкости. Проветривайте и увлажняйте помещения. Занимайтесь спортом и будьте физически активными. Позаботьтесь о достаточном количестве сна.

"Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое", - рекомендует Супрун.

Фото: facebook.com

Напомним, что украинцы рассказали, как живет эпицентр коронавируса Ухань в Китае.

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