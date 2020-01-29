В Кривом Роге 28-летняя местная жительница организовала порностудию, в которой сама же и работала. У нее была изъята компьютерная техника, веб-камеры, деньги и секс-игрушки. Порноактрисе грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"28 января сотрудники Криворожского отдела полиции сообща с местной прокуратурой № 3 провели санкционированный обыск в домовладении 28-летней женщины, которая по месту жительства изготавливала и распространяла видеопродукцию порнографического характера", - говорится в сообщении.

При обыске были изъяты компьютерная техника, веб-камеры, деньги в евро и долларах, а также секс-игрушки. Найденное отправлено на экспертизу.

Следствие пока продолжается. Относительно задержанной открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографической продукции") УК Украины. Наказание по этой статье - от 3 до 7 лет тюрьмы.

Фото: dp.npu.gov.ua

Напомним, что были задержаны организаторы сети виртуальных борделей в городе Днепре.

Также мы писали о том, что в Кривом Роге студентки зарабатывали по тысяче долларов на порносайтах каждый месяц.