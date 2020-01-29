"Международные авиалинии Украины" эвакуируют украинцев из китайского города Саньи из-за вспышки смертоносного коронавируса.

Авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля. В китайский город будут лететь два пустых самолета. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

"У них был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы их забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а из Санья уже с туристами", - уточнили в пресс-службе. В МАУ добавили, что последний рейс в Китай - это 3 февраля. После этого рейсы не будут осуществляться ни в ту сторону, ни в обратном направлении.

По данным СНБО, в Китае находятся около 10 тысяч украинцев. С ними поддерживают связь. У граждан Украины проблем в Китайской Народной Республике нет.

Как сообщала "Страна", число жертв уханьской пневмонии выросло до 125 человек, зараженных уже 5 974.

Ранее украинцы рассказали, как живет эпицентр коронавируса Ухань в Китае.