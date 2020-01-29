ЦИК компенсировала затраты политпартий на предвыборную агитацию. Больше всего получила партия "Слуга народа" - почти 115 миллионов гривен. Совокупная сумма компенсации составляет 467,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает общественная организация "Чесно".

Центральная избирательная комиссия, согласно норме закона "О политических партиях в Украине" о возмещении расходов на агитацию, получила средства из бюджета и перечислила их партиям. Стоит отметить, что бюджет компенсирует 100% расходов партиям, которые прошли в парламент.

Всего партиям компенсировали 467,3 млн гривень расходов на выборы.

Так, ЦИК заплатила наибольшую компенсацию партии "Слуга народа" - они потратили на предвыборную агитацию 114,6 млн гривен.

Следующей по списку идет партия Святослава Вакарчука "Голос" - 105,7 млн гривен. На третьем месте расположилась "Евросолидарность" с 99,5 млн.

Не намного отстала от своих конкурентов и "Батькивщина" - там за агитацию заплатили 87,2 млн гривен.

"Аутсайдером" этого списка оказалась "Оппозиционная платформа - За жизнь" - там на агитацию во время предвыборной кампании потратили всего 60,3 млн.

Примечательно, что максимальная сумма компенсации ограничивается только официальными затратами партии и установленным лимитом на расходы, который составляет почти 375,6 млн гривень.

В "Чесно" отметили, что всего партии потратили на свои избирательные кампании более 900 миллионов гривен. А расходы кандидатов по мажоритарке составили еще 477,8 млн. Однако стоит учесть, что треть отчетов мажоритарщиков скрыта.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" №410-IX, принятый парламентом 19 декабря 2019. Он призван изменить финансовую отчетность партий.

Также "Страна" писала, что КСУ запретил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.