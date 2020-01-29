Вчера, 28 января, в Брюсселе завершилась работа Совета Ассоциации Украина - ЕС. По окончании заседаний, премьер Алексей Гончарук и верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель подписали итоговый документ.

В совместном коммюнике по итогам заседания, среди прочего, содержится и пункт о недопустимости возвращения Приватбанка бывшим владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.



"Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в Приватбанке, и возвращению выведенных денег в Украину.

Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов", - сказано в заявлении, которое опубликовала пресс-служба Кабмина.